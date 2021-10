Skattkärrsbon om industriplanerna: ”Blir svårt att bo kvar”

Se mer om planerna i Skattkärr i klippet ovan.

Samrådet för Karlstads översiktsplan 2050 är över. Allmänheten har fått säga sitt och Skattkärrsborna är bland dem som vållat mest debatt. De har samlat in namnunderskrifter, över tusen stycken, och haft flera möten med olika representanter från kommunen.

De vill inte att skogen på norrsidan av E18 ska bli industrimark.

Riskerar bromsa utvecklingen

Men, enligt översiktsplaneraren Ann Catrin Kärnä riskerar Karlstad att bromsa hela länets utveckling om kommunen inte bygger ut för industri och andra verksamheter.

– Vi har ju haft svårt att hitta mark för nya verksamhetsområden. Det har varit en stor efterfrågan under lång tid, säger Ann Catrin Kärnä.

Härnäst kommer kommunens tjänstemän sammanställa alla synpunkter som kommit in under samrådet. Då kan delar av förslaget ändras. Sedan går det ut på granskning innan det slutgiltiga förslaget antas av kommunfullmäktige. Det lär dock inte bli förrän under nästa mandatperiod.