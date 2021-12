Stor utmaning för arrangörer med nya restriktioner

Han säger att krögare och nattklubbsarrangörer drabbas extra hårt.

⁃ De kommer i princip inte att kunna ha någon verksamhet nu, säger han Till exempel ställer Nöjesfabriken i Karlstad in juldagens evenemang och betalar tillbaka pengarna för biljetter via just Tickster.

Enligt Johan Skogsberg har Tickster sålt biljetter till cirka 300 evenemang i Värmland.

⁃ Och säkert berörs 99 procent av dem på något sätt.

I videoklippet berättar Johan Skogsberg om hur han ser på situationen och hur du som kund kan agera.