Svårkört för 74-tons fordon

Under flera år har det gjorts försök med så kallade 74-tons fordon som tar tyngre last än vanliga lastbilar och därför är effektivare och bättre ur miljösynpunkt. Men nu till sommaren går dispensen ut för de åkare som fått köra på Värmlands vägar under forskningsperioden. I väntan på att vägarna säkras får åkare gå tillbaka till lättare och mindre effektiva bilar.

– Det är frustrerande att det går så trögt, säger åkeriägaren Marina Thyberg.

Det har visserligen varit känt länge att dispensen ska dras in i sommar, men besvikelsen är ändå stor bland de åkare som hade hoppats att Trafikverket skulle öppna fler vägar för den tunga trafiken. – Det är mer lönsamhet för åkerierna och miljön eftersom vi får med oss mer last, säger åkeriägaren Marina Thyberg. Måste köpa in nya fordon Delar av vägnätet i Värmland öppnades för tunga fordon i somras, men eftersom det bara handlar om några vägavsnitt av de vägar Marina Thybergs åkeri behöver köra på är det inte till någon nytta. Istället måste de köpa in lättare och mindre effektiva fordon igen. – Det är svårt för oss i branchen att veta hur vi ska investera och frustrerande att det går så sakta att öppna upp vägnätet, säger Marina Thyberg. Foto: SVT På en skogsbilväg i Dömle lastar Marina Thybergs kollegor varsin 74-tons lastbil med timmer. Hon visar på kartan att de kan köra till Olsäter, men sedan tar den godkända vägen slut. – Vi levererar i huvudsak till Skoghall och Gruvön och vi behöver kunna ta oss ner mot E18 och ända in till Skoghall och Grums. 12-års plan för upprustning På Trafikverket har man en 12-års plan för upprustning av vägar till en bärighetsklass som klarar 74-tons fordon, kallad BK 4, framför allt är det broar som är för dåliga, berättar Thomas Asp, sektionschef på Trafikverket. – Visst det kommer ta tid, men vi försöker öppna så smart som möjligt. Trafikverket för samtal med bärighetsgrupper med berörda personer om vilka vägar som ska prioriteras. – Jag tror ändå om några år att det kommer vara möjligt att köra de här fordonen och redan i sommar öppnas det ytterligare ett vägnät, säger Thomas Asp. ”Viktigt med miljöarbetet” Miljöarbetet är prioriterat för Marina Thyberg och avgörande för åkarnas framtid anser hon. – Skogstransporterna kommer alltid gå på vägen, vi kan aldrig få järnväg ut i skogen så det är jätteviktigt att lastbilarna blir så miljövänliga som det bara går. Dela Dela

