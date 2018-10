Tågproblem nära fördubblar kostnaden för Värmlandstrafik

Kostnaden för den så kallade restidsgarantin hos Värmlandstrafik blev nästan dubbelt så stor under årets första åtta månader som under samma period förra året.

– Det blev långa avbrott och ju längre tid det tar att ta fram trafik, ju senare våra resenärer kommer fram, desto mer betalt får de, säger Per Sidetun på Värmlandstrafik.