Tideman nöjd efter lördagens sträcka i Monte Carlo-rallyt

Team Pontus Tidemans bil fick en smygpunka under den första sträckan under lördagen och de blev tvungna att stanna och byta däck. Dagens förhållanden beskrivs som trixiga, där torr asfalt mixades med is.

– Det sladdar mycket så visst är det kul, men man sätter inte de snabbaste tiderna, säger Pontus Tideman i ett pressmeddelande.

Flera förare har brutit

De svårbemästrade förhållandena tvingade flera förare att kasta in handduken men Pontus Tideman höll sig trots allt kvar och fick med sig dagens 93,38 kilometer.

– Jag är glad att vi är här, fortfarande är med i tävlingen och gör exakt vad vi kom hit för. Nu ska vi fortsätta så här och klara av de sista sträckorna imorgon och sen har vi gjort genrepet inför Rally Sweden, säger han.

Ligger sist

Ställningen inför de sista avslutande sträckorna på söndagen är en åttondeplats där Pontus Tideman ligger efter med 28 minuter till ledande Sebastien Ogier. Från början var de 11 team med i Tidemans grupp men flera förare har tvingats bryta och det är nu åtta bilar kvar inför söndagen.