Torsbyborna kör mest bil i länet

Det är totalt 940 mil per person – knappt 100 mil efter Sverigeettan Hedemora – under hela året.

– Jag är jätteberoende av bilen, jag åker ju till jobbet med den varje dag, säger Martin Hallstensson som SVT träffar på en mack i Torsby.

I en annan bil hittar vi Mona Engström, som precis varit och handlat lite på macken.

– Det är 13 kilometer downtown hemifrån. Det finns inga affärer där jag bor, säger hon.

Ännu fler mil per bil

Antalet mil är ett genomsnitt per person och om man tittar på mil per bil är siffran ännu högre: 1178 mil.

– Jag är inte så jätteberoende av bilen, för jag bor här i Torsby. Så jag försöker att gå, säger Lisa Nilsson på macken.

Tycker du att man ska höja bränslepriset för miljöns skull?

– Ja, egentligen tycker jag det, för det är ju bra att tänka på miljön, säger Lisa Nilsson.

Karlstadborna kör minst

De värmlänningar som kör allra minst antal mil bor i Karlstad: 668 mil under hela året eller 1,8 mil om dagen.

Sett över hela Sverige är det storstadskommuner som hamnar längst ned på listan, men Sundbyberg, Tyresö, Lidingö och Malmö i botten på listan. Där låg genomsnittet på strax under 300 mil per person under 2018.

