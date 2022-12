Trots många etableringar – hon öppnar ny padelhall i Kil

Hör Amelia berätta i klippet hur hon ska få Kil Padelhall att bli lönsam när andra tvingas lägga ner.

– Padelintresset har inte minskat, snarare tvärtom, men det blev för många hallar, säger Amelia Öhrman, driftansvarig för Kils Padelhall.

Hon vill ta död på ryktena om padeldöd och tror att det mer handlar om växtvärk för de företag som nu tvingas lägga ner. Kils padelhall har funnits i drygt ett år, och under den tiden hyrts ut till WAP, we are padel.

Öppnar i ny regi

Men i början av oktober valde företaget att stänga flera sina anläggningar, bland annat den i Kil och gå in i en företagsrekonstruktion. Nu öppnar padelhallen igen i ny regi.

– Vi tror på Kil. Här fanns den första banan i Värmland, och den var oerhört populär med bokningar 14 timmar per dag. För drygt ett år sedan byggde vi ut med åtta nya banor, och hyrde ut verksamheten. Nu driver vi den vidare själva med Amelia vid rodret, säger Reimond Eklund, fastighetsägare.