Kraftig ökning av dieselstölder – ökat med mer än 60 procent sedan 2018

Sedan 2018 har antalet dieselstölder varit på stadig uppgång i Sverige. Men de höga diselpriserna under 2022 har gjort att antalet stölder ökat explosionsartat under årets första halva. Hittills i år har antalet stölder på nationell nivå lett till 1 718 anmälningar medan de under 2018 inte uppgick till fler än 1 071 räknat på hela året.

– Värmland är inget undantag, vi följer riksnivån i den här ökningen, säger Tommy Lindh som är polisens brottsamordnare i region Bergslagen.

Telemaster utsatta

Det som skiljer Värmland från övriga delar av landet är dock att stölderna där ser lite annorlunda ut.

– Vi har väldigt många angrepp på telemasterna och tankarna till deras reservkraftverk, säger Tommy Lindh.

Tiotusentals kronors värde

Den diesel som stals vid kyrkogårdsförvaltningens lokaler i Sunne förra helgen var värd runt 10 000 kronor. Men stölden har också fört med sig att dieseltanken behöver saneras för runt 5 000 kronor efter att locket stått öppet i regn.

– Vi kommer att sätta upp kameraövervakning efter det här, säger Hasse Smedberg som är arbetsledare vid kyrkogårdsförvaltningen i Sunne.

I videon ovan ser du hur tjuvarna gick till väga för att komma åt dieseln vid kyrkogårdsförvaltningen i Sunne.