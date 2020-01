Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Värmlands första orienteringstävling inomhus Foto: SVT

Värmlands första orienteringstävling inomhus

Orienteringsklubben OK Tyr i Karlstad arrangerade under måndagen en inomhustävling av det ovanligare slaget. I Rudsskolans lokaler tävlade 170 orienterare i länets första inomhusorienteringstävling.

– Jag krockade med en, berättare Tim Dalheimer, IK Vikings OK.

– Vi provade inomhusorientering i somras under O-ringen som en kul grej. Det är inte som vanlig orientering men det är väldigt roligt, säger Malin Jonsson, arrangör vid OK Tyr. Tävling sker med karta över skolans lokaler, de olika stationerna är utmärkta med nummer som de tävlande ska hitta så snabbt som möjligt. Men det gäller att se upp för andra orienterare i korridorer, mellan bänkar och i trapporna. – Det är annorlunda tänk, mycket mer trapphus där man bygger upp olika vägval. Man behöver inte vara jättesnabb. Jag brukar ofta se eliten bli slagen av trettonåriga pojkar, som är snabbare i huvudet, säger Tim Dalheimer, IK Vikings OK. Linus Pettersson, 7 år, springer för OK Tyr i Karlstad. – Det var kul. Utomhus är det mygg. Det var det inte här. Dela Dela

