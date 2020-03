88-åriga Kerstin får ingen hjälp att handla mat

Som alla personer över 70 år har Kerstin Björkström avråtts från att vistas där det är mycket folk, och ökad risk för att smittas av coronaviruset. Men isoleringen har lett till problem för Kerstin, som inte kan få någon hjälp att handla mat.

– Man uppmanar ju oss att inte gå och handla om man är 70 plus, och jag är ju plus plus, kan man säga, berättar Kerstin.

”Dör väl svältdöden”

Hemma i parhuset har Kerstin Björkström ett lager av frysvaror och konserver, som hon uppskattar kommer räcka i en till två veckor. Vad hon tänker göra när maten tar slut vet hon inte.

– Då dör jag väl svältdöden, något ska man ju dö av. Det är mindre plågsamt än corona, tror jag, säger hon.

Kerstin har inte hemtjänst och säger att hennes grannar inte kan hjälpa till. Hennes son tillhör också en riskgrupp och kan därför inte handla åt henne.

Istället har hon, utan resultat, vänt sig till Partille kommun i hopp om att få hjälp med mathandlingen.

– De kunde ju fråga om de kunde åka och handla till exempel, det är ju det man behöver mest.

Partille tar hjälp av frivilliga

Vissa kommuner, som till exempel Örebro, har beslutat att alla kommuninvånare över 70 år ska få hjälp att handla mat. Partille kommun har valt en annan väg, och väljer att fokusera på att samordna frivilliga insatser.

– Eftersom vi har en viss frånvaro på grund av sjukdom i vår verksamhet just nu behöver vi fokusera på vårt kärnuppdrag, och då tar vi gärna hjälp av de frivilliga krafter som har sagt att de vill vara med och hjälpa till, säger Ingrid Claesson, kommunikationschef Partille kommun.

Hur ska personer som Kerstin gå till väga för att få hjälp?

– Vi tittar på hur man ska komma i kontakt med de frivilliga som vill hjälpa, och vi kommer berätta om det där vi vet att de äldre finns.



Kommunen ska nu försöka sprida informationen i olika forum.

– Vi ska också se till att det finns någon på kommunen som kan svara på just de här frågorna, men redan nu kan man ringa vårt kundcenter, säger Ingrid Claesson.

Hör Kerstin Björkström berätta om sin situation i klippet ovan.