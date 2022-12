All busstrafik i Dalsland ställs in på grund av halkan

SMHI har utfärdat en gul varning för risk för plötslig ishalka över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Till följd av halkan har all busstrafik i Dalsland ställts in. Busstrafiken drogs in klockan 15 och gäller trafikdygnet ut.

Västtrafik varnar för förseningar och inställda avgångar i Västra Götalandsregionen. Enligt Västtrafik är det framförallt problem på de mindre vägarna där det ännu inte är saltat.

Skolskjuts inställd

Bollebygs kommun meddelar att eftermiddagens skolskjutsar är inställda.

”När vi inte kan garantera säkerheten med att köra skolskjuts övergår ansvaret för att hämta barnet till vårdnadshavaren.” skriver kommunen på sin hemsida.

Texten uppdateras.