Allt hårdare tryck på covid-vården i Västra Götaland

På bara en vecka har antalet covid-smittade som behöver intensivvård i Göteborg ökat från 9 till 24, något Göteborgs-Posten var först med att berätta. Totalt vårdas ett åttiotal personer med covid-19 på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset.

Utvecklingen gjorde att hela regionens sjukhus har ökat sin beredskap för just för covid-patienter. Men än så länge anses situationen vara under kontroll, och Sahlgrenska universitets sjukhuset säger att man ”för närvarande” inte ser något behov av att be Försvarsmakten om hjälp med det särskilda IVA-tält som under den första smittvågen uppfördes utanför Östra sjukhuset.

– Sjukhusen har skalat upp på olika sätt och är mycket bättre förberedda den här gången. Man vet vad covid-19 innebär. Har man så att säga övat på kriget tidigare så vet man exakt vad som kommer att hända nu när kriget kommer igen, säger Gabriel Holmqvist, pressekreterare på Västra Götalandsregionen.

Hela regionen märker av den ökande smittspridningen nu. 146 patienter i regionen vårdas på regionens sjukhus, 24 av dessa intensivvårdas.

Så här sa undersköterskan Katarina Håkansson om situationen vid sjukhuset i Borås till SVT Nyheter Väst under helgen: