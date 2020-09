Allvarlig olycka mellan Uddevalla och Torp

Larm om den våldsamma kollisionen mellan en lastbil, en personbil och en motorcykel på riksväg 44 kom in vid 13-tiden. Räddningstjänsten och flera ambulanser har skickats till platsen. Mc-föraren har förts till sjukhus. Det är oklart hur allvarligt skadad han blivit.

– Alla körde åt samma håll. Tydligen var det en personbil som körde in precis framför en lastbil, som då tvingades tvärnita. Och då hann inte mc-föraren bromsa, utan körde in i och under lastbilen, berättar Johan Ytterberg, inre befäl på räddningstjänsten i Uddevalla.

Olyckan fick till en början mycket stor trafikpåverkan och det bildades långa köer på platsen. Polisen kommer dock att häva avspärrningarna inom kort, enligt räddningstjänsten.