Åmål 375 år

– Planerandet har gått väldigt bra, vi har jobbat med det i tre år nu och ser verkligen fram emot firandet, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare Åmåls kommun. – Idag har vi en teaterförställning på torget, där vi stänger av stadskärnan och publiken har möjlighet att följa stadens historia i tolv olika scener.

Invigningen för att fira att Åmål fyller 375 år började den 1 januari, och håller på hela året, men själva födelsedagen är under söndagen. Under sommaren kommer extra många aktiviteter med bland annat fisketävlingar, blues och bokdagar, och Old Ships Race i augusti med historiska skepp och traditionella segelfartyg.

– Med teaterföreställningen vill vi skildra de viktigaste historiska händelserna under Åmåls historia, säger Ulrika Abrahamsson. – Så den som vill kan få reda på hur till exempel staden fick sina stadsprivilegier eller om den stora branden 1901 som nästan totalförstörde hela Åmål.

