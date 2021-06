Det var under fredagen som 32 personer omhändertogs efter ett upplopp mitt i Hjällbo centrum i Göteborg. Under kvällen flydde ungdomar in på fritidsgården och Zeiynab Dahir sexåriga dotter sprang hem och berättade om stora män med tillhyggen.

