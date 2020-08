Bil har kört in i pantbank i centrala Göteborg

Gärningspersonerna uppges ha backat in i en butik och därefter in i en pantbank. De har gått in i och hotat personalen. I nuläget är det oklart om de kommit över något.

– Det verkar som att gärningspersonerna först backat in i fel butik, sedan gått över till lånekassan och hotat personalen, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson och lägger till:

– Det är fortfarande i ett initialt läge och vi kan inte heller säga något om huruvida någon skadats.

Två snabba gripanden

Två misstänkta personer har gripits. De misstänks för grovt rån, försök till grovt rån och grovt vapenbrott. Polisen har även säkrat ett vapenliknande föremål som en av gärningspersonerna ska ha kastat iväg, enligt vittnesuppgifter.

Polisen har flera patruller på plats och området kring pantbanken är avspärrad. En bil med ”möjlig anknytning” till rånet har beslagtagits av polisen.

