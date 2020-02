Bil påkörd av tåg – tågstopp mellan Göteborg och Strömstad

Just nu står tågtrafiken still mellan Munkedal och Tanum. Anledningen är att en bilist kört av vägen och in på tågspåret, därefter har bilen blivit påkörd av ett ankommande tåg, enligt Bohuslänningen.

Trafikolyckan i Munkedal som orsakat tågstoppet inträffade strax före halv tre på lördagen. Två enheter från räddningstjänsten och en ambulans befinner sig vid platsen. Föraren till den bil som hamnade på tågrälsen lyckades ta sig ur fordonet innan det blev påkört av ett ankommande tåg. Peter Gustafsson, inre befäl på räddningstjänsten, säger till tidningen Bohuslänningen att tåget står kvar på rälsen och att passagerarna ska ha klarat sig oskadda. De stationer som kan påverkas av stoppet är enligt Trafikverket: Göteborg, Dingle, Hällevadsholm, Kode, Ljungskile, Munkedal, Rabbalshede, Skee, Stenungsund, Stora Höga, Svenshögen, Tanum, Uddevalla, Uddevalla Ö, Ytterby, Överby, Strömstad. Dela Dela

