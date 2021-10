Larmet kom in efter att en bil kört in i ett träd och fattat eld under söndagskvällen. Det är i nuläget oklart hur många som är drabbade.

– Vi vet inte exakt hur många som suttit i bilen, säger Andreas Leanderson på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Skadeläget på de inblandade är ännu oklart.

– Vi har släckt branden och sedan jobbat med övrig blåljuspersonal på plats, säger Andreas Leanderson.

Texten uppdateras.