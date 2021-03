Borås firar 400 år mitt i pandemin: ”Stor utmaning”

När Borås fyller 400 år så firar staden med evenemang över hela året. Just nu visas till exempel utställningen, We Knit For Peace, det vill säga stickade verk med fredsbudskap. Tanken var att den skulle visats på Textilmuseet. Men då museet är stängt på grund av pandemin så flyttade utställningen ut på stan. Nu kan boråsarna i stället se verken i sex skyltfönster runt om i stadskärnan.

Tvingas anpassa i pandemin

Fredrik Beckman är konstnärlig ledare för Borås 400 år. Och han berättar att de kommer behöva tänka nytt för att genomföra de arrangemang som planerats.

– Vi har bett dem som genomför det här att försöka skapa evenemang anpassade efter de restriktioner som råder nu. Det innebär att vi får mycket utveckling av arrangemangen.

”Alla kan inte komma till torget”

En del i lösningen kan bli att sända digitalt för vissa arrangemang.

– Alla kan inte komma till torget. Att sända digitalt fanns med i våra planera redan för flera år sedan. Det är vi glada för att vi tagit höjd för i dag. På så sätt kan ju flera ta del av det under pandemin.

Göteborg som också fyller 400 år valde att flytta sitt firande två år på grund av pandemin.

Hör varför Borås firar trots pandemin och vad som blir den största utmaningen i klippet ovan.