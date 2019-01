Borde man få ta med sig vagnen in på förskolan?

Jag är själv förskollärare, och mycket riktigt får man inte ta med sig vagnen in i hallen pga brandrisk, bla (trängsel). Om bäbisen sover, är det mycket vanligt att föräldern lämnar sitt barn obevakat medan hen hämtar det äldre barnet. Eventuella lekande barn på gården brukar vara mycket nyfikna på barnet i vagnen, och det är vanligt att bäbisen vaknar ändå av alla ljud omkring. Det händer att personalen får påkalla föräldern för att bäbisen vaknat utanför. Om barnet redan är vaket, kan det bli oroligt utan sin förälder. Andra vuxna i närheten - föräldrar/mor- och farföräldrar - kan också vara nyfikna och kika på barnet och gulla med det. Rekommendation: ta med din bäbis in på avdelningen, så vet du vem som har kontakt med ditt barn. Vi som jobbar i förskolan brukar reagera starkt på okända människor som rör sig på området, och brukar kontakta varandra på avdelningarna i sådana fall. ”Vems anhörig är detta?” Som personal blir man inte sällan lite orolig och på tå när någon okänd dyker upp, även om det brukar vara så att föräldern meddelat sin avdelning - just för att DET ABSOLUT INTE FÅR HÄNDA ATT ETT BARN HAMNAR I FEL HÄNDER. I vanliga fall är det ju alltid den där mostern, mammans bästa kompis eller gammelfarfar som har fått rycka in och hämta just den dagen. Meddela ALLTID när någon annan än vårdnadshavaren ska hämta, så kan personalen hålla utkik efte okända människor på området. Men självklart - på min förskola finns 105 barn, och således över 200 mammor och pappor att hålla reda på. Lägger man dessutom till alla dessa mostrar, bästa kompisar, kollegor och mor- och farföräldrar, blir det till slut tusentals anhöriga att känna igen.