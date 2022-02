Brist på båtar och båtmotorer efter pandemin

Hör Daniel Fägersten om framtiden för båtbranschen i klippet ovan.

Pandemin fortsätter att påverka båtbranschen, berättar Daniel Fägersten.

Flera gånger under de senaste åren har båtbranschens Riksförbund Sweboat varnat för pandemins effekter på båthandeln. Det handlar om tillverkningsindustri som legat nere, produktion som bromsat in och båthandlare som inte får in alla de båtar och båtmotorer som de vill och kan sälja.

Ser fler orsaker

Men Daniel Fägersten menar att det inte bara är pandemin som orsakat de längre leveranstiderna man sett de senaste åren. Utan också båtarnas tekniska utveckling.

– Båtarna blir ju mer och mer avancerade. Det blir mer teknik i dem. Jag tror att det kommer bli mer åt det hållet i framtiden.