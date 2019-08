Politikernas ilska mot nattliga trafikbeteendet: ”Laglöst samhälle”

I många år har buskörning och störande nattrafik varit ett återkommande inslag i Mariestad under sommarmånaderna. Men på senare tid har problemen eskalerat. Det menar kommunstyrelsens ordförande, som i år fått ta emot åtskilliga klagomål. Bland annat har turister hört av sig och berättat att de väckts av epa-traktorer som kört på husbilsparkeringarna på nätterna.

– Vi har ett eskalerande problem med framförallt a-traktorer och epa-traktorer. Om inget görs får vi ett laglöst samhälle där barnfamiljer och hundägare inte vågar gå ut, och turister vill inte komma hit, säger Johan Abrahamsson (M).

Har satt upp farthinder

Abrahamsson menar att kommunen gjort vad man kunnat för att förhindra buskörningen. Bland annat har man satt upp farthinder. På vissa ställen har man också infört körförbud nattetid.

– Men det hjälper inte och nu måste polisen göra sitt och bötfälla dessa ungdomar. Vi behöver inte fler fina papper. Vi måste få hit polisen.

Med ”fina papper” syftar Abrahamsson på det medborgarlöfte som kommunen och polisen undertecknade tidigare i år. Där står bland annat att man särskilt ska fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts.

Prioriterar narkotikamissbruk

Jan Hellnevi, chef för lokalpolisområde Östra Skaraborg

Men enligt polisen handlar det om andra ungdomar än de som buskör.

– Vi har haft och har narkotikaproblematik i Mariestad och har olika kriminella ungdomsgäng som vi hanterar. Ungdomarna som buskör är inte kriminella i den meningen, säger Jan Hellnevi, chef för lokalpolisområde Östra Skaraborg.

Samtidigt menar han att polisen har bötfällt motorungdomarna.

- Vi har bötfällt under året, men exakt hur det har sett ut under sommarmånaderna kan jag inte svara för. Under semestern har vi begränsade resurser.

Kommunen och polisen ska ha samtal

Nu har kommunledningen bjudit in polisen till ett möte för att diskutera problemet med buskörningen. Jan Hellnevi välkomnar kommunens initiativ.

– Vi känner inte riktigt igen oss i bilden som kommunen målar upp, men vi kan ha fel och i så fall får vi sätta in resurser. Självklart ska vi agera om detta har ökar, säger Jan Hellnevi.