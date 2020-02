Över tusen anmälningar om mobilanvändande busschaufförer

1. Hur många anmälningar fick ni in under 2019 om att busschaufförer använt mobiltelefon medan de kört?

Vi har inte fått in några anmälningar. Däremot uppmanar vi alltid våra kunder att höra av sig till vår kundservice om man ser att en förare använder mobilen under färd, så vi kan följa upp händelsen med trafikföretaget och föraren i fråga. Konsekvensen kan då bli att föraren varnas och i de allvarligaste fallen kan det resultera i en uppsägning. Trafikföretaget är arbetsgivare för förarna och gör en bedömning över vilka åtgärder som är lämpliga. Vi har under 2019 fått in 1005 synpunkter från kunder som gäller mobilanvändning, majoriteten av dessa ger dock inte tillräcklig information kring huruvida föraren brutit mot lagen eller inte men vi tar ändå upp samtliga fall med trafikföretagen.

2. I hur många av fallen har ni krävt vite av bussbolaget?

Inte i något fall. Vi jobbar i ett nära samarbete med våra partners och har en tät dialog för att säkerställa att de har rutiner som funkar. Om vi har företag som inte lever upp till kraven vi ställer och inte vill göra förändringar, så kan vi ta till avtalet som yttersta åtgärd men dit vill vi helst inte komma.

3. Valde ni under förra året att polisanmäla någon chaufför för mobilanvändning? Om svaret är ja – hur många?

Nej, inte Västtrafik. Detta eftersom vi själva inte har några lagliga möjligheter att kontrollera eventuell bevisning och trafikföretagen får inte begära ut filmer från övervakningskamerorna som finns ombord, det får enbart polisen göra. Vi ser gärna att den som bevittnar brottet gör polisanmälan.

4. Om ni under förra året fick in några foton eller videoklipp i samband med anmälningarna vill vi gärna ta del av dem.

På grund av att eventuella filmer/bilder omfattas av sekretess enligt 29 kap. 3 § OSL kan vi inte lämna ut dessa utan att de är maskade. Det håller vi på med just nu men det kan ta ytterligare ett par dagar.

Mette Ramquist Presschef Västtrafik