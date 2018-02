Butikspersonal skadad i rån

Det var sent under måndagskvällen som en rånare kom in i en butik på Gibraltargatan i Krokslätt i Göteborg. Butiksägaren verkar ha gjort motstånd, av någon anledning blev han stucken av rånaren med ett tillhygge, oklart vad för tillhygge.

– Men då ingrep ett vittne och gav sig på rånaren. Det blev handgemäng och det slutade med att rånaren sprang därifrån, utan något byte, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisens ledningscentral.

Enligt Johan Josarp var det ett ”rådigt ingripande” av vittnet.

Personalen fördes med ambulans till sjukhus men ska enligt polisen inte vara allt för allvarligt skadad.

Då rånaren inte var maskerad hoppas polisen kunna identifiera honom med hjälp av övervakningskameror som finns i butiken.