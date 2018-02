Claes visar upp sina supermodeller

Intresset för modefotografier väcktes av David LaChapelle. I kontakten med hans färgstarka bilder hände något hos makarna Lindquist.

– Vi hade aldrig sett något liknande. Det var så totalt olikt all annan konst som vi kände till, som Halmstadgruppen och liknande. Vi blev väldigt betagna, säger Claes Lindquist.

Så de köpte några av hans bilder. Sedan dess har har makarnas samling växt. Deras fotografier har ställts ut ut runt om i världen, bland annat på Lousiana i Danmark och The Museum of Modern Art i New York. Nu ställs deras samling ut på konstmuseet Abecita i Borås.

– Jag hoppas att besökarna ska tycka att det är spännande, lite utmanande och annorlunda, säger Claes Lindquist.

”Vill ju inte betala för mycket”

Han växte själv upp i Borås, men bor numera i Skåne. Men uppväxten kan ha präglat hur han tar sig han sitt samlande.

– Jag är ju ifrån Borås, så man vill ju inte betala för mycket, säger han.

För att hitta ”de speciella fotografierna” följer han marknaden noga. Han och frun har kontakt med gallerier världen över, säger han.

”Konst kan vara nästan vad som helst”

På utställningen i Borås visas bilder på supermodeller som Naomi Campbell och Cindy Crawford. Och för Claes Lindquist så råder ingen tvekan. Även mode kan vara konst.

– Konst kan nästan vara vad som helst. Det kan vara en människa som ligger och rör sig i konstiga rörelser. Det kan vara skräp som ligger på marken. Då är väl det här lika mycket konst som mycket annat. Jag tycker att det är riktigt bra konst, säger han.