Därför har Göteborg blivit en populär stad bland indier

En majoritet av de indiska medborgarna som invandrar till Västra Götaland är ingenjörer och it-experter, vilket även GP har rapporterat om. Nästan 90 procent av de 764 som fick arbetstillstånd i regionen under 2021 jobbar inom civilingenjörsyrken, som tekniker eller IT-arkitekter. Majoriteten av dem jobbar i Göteborg.

– Jag har flera vänner som kommer till Sverige från Indien just för jobben inom it, det finns många bra företag här, säger Bhahrani Kumar Yelda som just nu jobbar på Ericsson.

I klippet berättar Sumita Sukumaran och Bhahrani Kumar Yelda varför de valde att komma till Göteborg.