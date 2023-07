Dödade två i Ulricehamn men frias – inte tid ringa polisen

Männen som dödades hade via balkongen brutit sig in 22-åringens bostad en natt förra hösten. Samtidigt försökte flera andra personer ta sig in i lägenheten via trapphuset.

Angriparna som trängde in i lägenheten var maskerade. De gick genast till attack mot 22-åringen, utan att säga något. Den angripne mannens flickvän var i lägenheten och blev vittne till bråket.

22-åringen var trängd och använde kniv för att freda sig. Han åtalades ändå för dråp, eftersom åklagaren anser att han använt orimligt mycket våld när de två höggs ihjäl.

Friades i tingsrätten

Men 22-åringen friades av Borås tingsrätt, som ansåg att han haft rätt till nödvärn.

Nu gör hovrätten samma bedömning.

Enligt åklagaren låg en konflikt om narkotika bakom det nattliga bråket. 22-åringen dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse för narkotikabrott. Straffet anses dock vara avtjänat genom att han suttit häktad.

De två unga män som försökte bryta upp dörren till lägenheten döms, liksom i tingsrätten, för försök till grovt rån. En döms till fängelse i två och ett halvt år. Den andre, som var 17 år vid händelsen, döms till övervakning.

I videon får du en sammanfattning om fallet – på 60 sekunder.