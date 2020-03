Kommunen prioriterar – arbetare får stå tillbaka

Göteborgs stad har runt 1500-1700 vuxenutbildningsplatser inom yrkesutbildning. Tidsmässigt varierar de mellan 1,5 och 5 terminer och kostnadsmässigt mellan 50 000 och 200 000 kr.

– Vi har en högkonjunktur i Göteborg som aldrig har varit så het någongång. Bristen i så många branscher har aldrig varit så stor någongång. Så vi har en väldigt stor efterfrågan. Men vi har också en grupp arbetslösa som vi måste prioritera, säger Andreas Lökholm som är förvaltningsdirektör inom Göteborgs stad för Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Han talar om de som hör till kategorien särskilt utsatta grupper. De som står för runt 75% av de som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Oftast de utan fullständiga gymnasiebetyg eller grundskoleutbildning. Många av dem är utomeuropiskt födda och långtidsarbetslösa.

– Bland de yrkesutbildningar vi har i Göteborgsormrådet så har vi en prioriteringsordning. Är du arbetslös eller har en icke fullgången gymnasieutbildning så har du företräde, säger Andreas Lökholm.

Säkra jobb

Av utbildningsplatser inom yrkesutbildning är 30 till VVS-montör. En utbildning på tre terminer som i praktiken garanterar ett jobb.

– Det råder inget tvivel om det. Det ser ut så i de flesta branscher i den här regionen, säger Andreas Lökholm.

Men trots att många branscher skriker efter arbetskraft så finns det i nuläget ändå ett begränsat antal utbildningsplatser.

– Vi försöker hitta en medelväg, men vi kan väl lugnt säga att behovet av arbetskraft är långt större än de platser vi har till förfogande. Det är inget snack om det, säger Andreas Lökholm.

Teoretisk men ingen realistisk chans

Detta gör att om man redan har ett jobb, som Shidrak Shamoon som jobbar sedan 17 år på Volvo, men ändå vill omskola sig via Komvux så blir det i princip omöjligt.

– Han har alltid rätt att söka och han kan ju ha en teoretisk chans, säger Andreas Lökholm.

En teoretisk men inte en realistisk chans?

– Nej, det kan man nog säga, säger Andreas Lökholm.

Skulle hans chanser att komma in på utbildningen öka om han säger upp sig och går arbetslös ett år?

– Ja, det gör de ju då, men i relation till den unika ansökningssituationen, säger Andreas Lökholm.

Framtiden

Just nu håller staten på att att se över regelverket kring vuxenutbildningar och i en snar framtid kommer finansieringsmodellen ändras, vilket kommer innebära fler utbildningsplatser.

– Då kommer det bli stora ökningar där staten betalar 70% av utbildningskostnaderna istället för som nu 50%. I min värld kommer detta frigöra fler platser, säger Andreas Lökholm.

Men detta innebär ändå inte att de som redan har ett arbete, men som vill omskola sig, kommer ha mer än en teoretisk chans att komma in. De som står längst ifrån arbetsmarknaden måste fortfarande prioriteras.

– Ja, det är ett behov vi måste möta just nu. Och jag tänker om vi inte får in de prioriterade grupperna under den högkonjunktur som vi har på arbetsmarknaden just nu så vet jag inte när vi skall klara det faktiskt, säger Andreas Lökholm.

Så i den här högkonjunkturen får de som redan har ett jobb och vill omskola sig står tillbaka?

-Ja, det är ju i praktiken det som händer med det regelverk vi har att förhålla oss till. Så är det, säger Andreas Lökholm förvaltningsdirektör inom Göteborgs stad för Arbetsmarknad och vuxenutbildning.