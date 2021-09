Fältsekreteraren Ghassan i Angered om budgetsatsningen: “Behövs förebyggande arbete i fler former”

– Vi pratar ofta om problemet när det väl händer, men när problemet uppstår så har det redan kostat mycket och orsakat att många hamnat i utsatthet – vårt jobb är att nå unga i tid innan problemen uppstår, säger Ghassan Boström al Ahmad.

Han är fältsekreterare i Angered och jobbar med att bygga relationer med barn och unga för att förebygga till exempel psykisk ohälsa och kriminalitet. Han ser positivt på att regeringen nu vill lagstifta om att alla kommuner måste jobba förebyggande mot brott, genom en lag som kan träda i kraft sommaren 2023.

Kommunerna kan söka pengar

För att täcka kommunernas kostnader vill regeringen nu satsa 109 miljoner kronor under det första året och sedan 219 miljoner kronor per år, genom en pott där kommunerna kan söka pengar. Det beskedet gavs under regeringens budgetpresskonferens på onsdagen. Förslaget innehåller även en pott på 52 miljoner kronor per helår, där kommunerna kan söka pengar för olika insatser.

Ghassan Boström al Ahmad och hans kollega Victor Oseghale menar att det nu är viktigt att fokus hamnar på förebyggande i bred bemärkelse och att komma in i ett tidigt skede.

