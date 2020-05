Frostnätterna gör sparrisodlare sömnlösa – eldar mot kylan

Frostnätterna har svept in över Skaraborg mitt i den kritiska säsongen för sparrisodlare. Några timmar med någon eller några minusgrader kan förstöra hela skörden. Därför sover inte sparrisodlaren Mia Jonsson just nu. Varje halvtimme om nätterna kollar hon och maken temperaturen. Riskerar temperaturen att gå under noll gör de sig beredda att tända på massor av stora halmbalar som står utplacerade runt sparrisfältet.

– Sparrisen är ju en väldigt frostkänslig gröda. Det har blivit många nätter med eldning nu i maj, säger Mia Jonsson.

Temperaturen sjunker snabbt

Allt av sparrisen som står ovan jord går förlorat om det blir minusgrader. Natten när SVT följer med blir det extra bråttom. Vid elvatiden ser det ut som att det ska bli nollgradigt vid tretiden på natten. Men vid midnatt sjunker temperaturen snabbt och det blir bråttom. Ännu mer hektiskt blir det när det visar sig att vinden vänder och de utplacerade halmbalarna måste flyttas till andra sidan fältet. Annars skulle inte röken komma över sparrisfältet.

Se mer av hur det går till i videon ovan!