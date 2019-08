Fukt slår ut operationer på Mölndals sjukhus – Verksamhetschefen: ”Helt unik händelse”

Det nästan tropiska regn som drog in över Mölndal under onsdagen och den höga luftfuktigheten blev för mycket för ventilationssystemet på Mölndals sjukhus och det började droppade vatten från taket i flera utrymmen på operationsavdelningen.

– Vi trodde att det regnade för att det var ett otroligt regnväder igår, men det visade sig vara kondens som bildats i ventilationssystemet på grund av den höga luftfuktigheten, säger Peter Dahm, verksamhetschef för operationsavdelningen på Mölndals sjukhus.

Operationer ställs in

Vatten droppade bland annat in i ett förberedelserum där man förvarar sterilt gods inför operationer. Av patientsäkerhetsskäl valde man då att ställa in tre frakturoperationer. Under torsdagen har ytterligare fem operationer ställts in och under fredagen kommer ytterligare två till ställas in. Det rör sig om fraktur och protesoperationer.

– Vi vet inte hur många operationer vi måste ställa in. Det får vi ta från dag till dag. Men det finns en viss risk att vi måste ställa in operationer på måndag också, men det vet vi inte idag, säger Peter Dahm.

Även under torsdagen har det droppat in kondens i ett förberedelserum inför operation där det finns sterilt gods, bland annat implantat, det vill säga proteser.

– Vi vet inte omfattningen än men där har material blivit förstört, säger Peter Dahm.

Kan bli dyrt

2016 hände något liknande i Borås och där hamnade slutnotan, enligt uppgift på runt 18 miljoner.

– Ja, det har aktualiserats idag. Det är ju ett stort förråd och det som det har droppat på det måste vi kassera, säger Peter Dahm

Vet ni vad det kommer att kosta?

– Jag vågar inte gissa då vi inte har gjort någon inventering än. Jag vet inte om det är dyra eller billiga instrument som vi måste kassera, säger Peter Dahm.

Nu måste man göra en inventering så fort som möjligt och informera sjukhusledningen så att man kan beställa nytt material

Kan detta innebära att ni får brist på proteser exempelvis?

– Nej, det tror jag inte. Dessutom är dessa operationer inte akuta. Det som kan hända är att dessa patienter kan få vänta några dagar eller som längst uppemot en vecka. Inga akuta operationer påverkas av detta, säger Peter Dahm.

Relativt nytt ventilationsystem

Det är Västfastigheter som ansvarar för ventilationssystemet. Ett system som är relativt nytt. Det installerades 2010, enligt Peter Dahm. Under dagen har sjukhuset suttit i möten med Västfastigheter som ansvarar för lokalerna.

Vet ni om det är fel på ventilationssystemet eller om det bara regnade för mycket?

– Jag fick till mig idag att det väderomslag vi hade igår är unikt för svenska förhållanden. Det handlar väl helt enkelt om att anpassa de systemen till det klimat vi lever i, så jag vågar inte svara på om det är något fel på ventilationssystemet, säger Peter Dahm.

Unik händelse

Att operationer måste ställas in på grund väderförhållanden eller att ventilationssystemet har brister har aldrig hänt på Mölndals sjukhus förut.

– Det här är en helt unik händelse för oss. Det finns inga klara riktlinjer för vid vilka luftfuktighetsgränser man skall göra si eller så. Därav vågar vi inte chansa utan då tar vi det säkra istället för det osäkra och avlyser operationer, säger Peter Dahm, verksamhetschef för operationsavdelningen på Mölndals sjukhus.