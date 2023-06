Göteborgs Symfoniker vill locka unga att spela klassiska instrument

I klippet berättar en av deltagarna från musiklägret om varför hon imponeras av klassisk musik.

Ett av världens största kör-och orkesterläger för barn och unga, Side by Side by El Sistema, äger rum just nu och är ett av Göteborgs jubileumsprojekt. Lägret arrangeras av Göteborgs Symfoniker, och deltagare mellan 6-23 år ansluter från hela världen. Under dagarna i Göteborg kommer de bjuda på sju konserter, varav den största äger rum i Scandinavium.

”Klassiska instrument är inte lika balla”

Det är allt färre unga som väljer att ägna sig åt klassiska instrument, och denna typ av musicerande står med många utmaningar till mötes. Björn Lovén, orkesterchef vid Göteborgs Symfoniker berättar om hur han anser att klassiska instrument marginaliseras.

– Nya influenser och nya genres kommer, vilket vi har stor respekt för, med de konkurrerar ut klassiska instrument som då inte blir lika balla. Klassisk musik är inte den du hör när du går ut på stan, så den kommer i skymundan, säger Björn Lovén.

Vill locka influencers, popband och youtubers

Men det unika kulturarvet är något som vi måste vara rädda om, anser Björn Lovén.

Hur ska man då göra för att locka fler unga?

– Bjuda in artister som redan är kända bland ungdomar. Alltså någon från YouTube, någon influenser eller pop-band som man känner igen och få dem att spela tillsammans med en klassisk orkester, och på det sättet introducera klassisk musik, säger Marjolein Vermeeren som är projektledare och dirigent på musiklägret.