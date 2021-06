Göteborgs tingsrätt bombhotad

Under onsdagen inkom ett hot mot Göteborgs tingsrätt från en person som sa att denne skulle köra in ett fordon fullt med sprängmedel rakt in i tingsrätten. Polisen genomför nu kontroller på fordon som passerar tingsrätten, och har flera patruller på plats.

– Just nu påbörjar vi arbetet och försöker sammaställa information för att ta reda på vad som har hänt, men man får anse att det föreligger en hotbild eftersom man har bombhotat tingsrätten, säger Hans-Jörgen Ostler, presstalesperson på polisen Väst.

Polis på plats meddelar även att ordinarie verksamhet i tingsrätten ej påverkas av bombhotet i nuläget.

Texten uppdateras