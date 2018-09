Huggsexa om lärare i utsatta områden

Miljöpartiet i Göteborg föreslår nu en timme mindre undervisningstid för att locka lärare till utsatta områden.

– Jag har själv jobbat som lärare och vet hur det kan kännas att vara stressad och ha hög belastning, säger Karin Pleijel (MP) skolkommunalråd i Göteborg i ett pressmeddelande på onsdagen.

Totalt vill partiet satsa 40 miljoner kronor för att förbättra arbetsvillkoren för lärare i skolor med många elever som har sämre studieförutsättningar. Pengarna skulle kunna användas till att minska undervisningstiden.

50 miljoner mindre till Göteborg och Co

Miljöpartiet föreslår ingen skattehöjning utan räknar med höjda skatteintäkter på grund av den låga arbetslösheten.

– Genom att minska bidraget till Göteborg och Co med 50 miljoner så täcks hela den här satsningen, säger Helena Munther, pressekreterare för Miljöpartiet till SVT Nyheter Väst.

Alliansen annat förslag

Förra veckan lanserade Aliansen i Göteborg förslaget om extralönepåslag till lärare i just de här områdena. Där vill man satsa 30 miljoner per år under mandatperioden. Pengar som bland annat tas från en borttagen subvention av kollektivtrafikkorten.

Andra partiernas förslag: Tvålärarsystem och mer pengar

SVT Nyheter Väst har ställt frågan om vad de andra partierna i kommunfullmäktige vill göra specifikt för lärarna i utsatta områden:

* Demokraterna uppger att de vill införa tvålärarsystem på alla skolor.

* V uppger att de vill satsa på fler lärare med hjälp av höjd skatt.

* SD säger att man vill ge lärare befogenheter att åtgärda ordningsproblemen samt förstatliga skolan.

* S säger att alla lärare ska ha en närvarande och stödjande rektor. Vi vill avlasta rektorerna för att de fullt ut ska kunna vara pedagogiska ledare för lärarna. Vi satsar 60 miljoner kr för fler behöriga lärare i fritidshemmen och en bättre arbetsmiljö för personal i fritidshemmen.

*Vägvalet vill låta den nya centrala skolförvaltningen komma med förslag på hur undervisningen skall kunna förbättras och tror att skolresultaten därmed stiger.