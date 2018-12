Hundratal trotsade kylan – julbadade i Göteborg

Juldagsbadet har arrangerats under ett antal år. Målet med badet är att samla in pengar Eyra, 6, som lider av den ovanliga sjukdomen Sanfilippo typ C. Sjukdomen är dödlig och de insamlade pengarna skänks till förmån för forskning på sjukdomen. Flera lokala företag hade också lovat att skänka 100 kronor per badande person.

Bland badarna i år fanns personer från 5-årsåldern upp till 70-årsåldern. På given signal sprang de ned i vattnet vid Fiskebäcksbadet i Västra Frölunda.

– Jag trodde jag skulle dö, säger Julia Andreasson