Inga konserter på Liseberg i sommar

– Vi har följt utvecklingen dagligen och just nu är det är inte mycket som talar för att vi kommer att kunna genomföra några konserter alls. Därför väljer vi att ställa in hela sommarens program, säger Per Alexanderson, underhållningschef Liseberg, i ett pressmeddelande.

Vad gäller sommarsäsongen 2020 så har Liseberg i nuläget inga besked om när nöjesparken kan få tillstånd att öppna.

– Vi är redo att öppna, men avvaktar såklart myndigheternas bedömningar, säger Tina Resch, vice vd Liseberg, i samma pressmeddelande.

På onsdagen kom också beskedet att även Way out west ställs in.

