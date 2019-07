Vakterna struntade i rökförbudet – nu kommer kraven efter Metallica-konserten

Miljöförvaltningen besökte konserten i början på veckan för att kontrollera att de ljudnivåer publiken utsätts för inte överskrider Folkhälsomynidghetens riktliinjer samt tobakslagens efterlevnad.

Från den 1 juli gäller det utvidgade rökförbudet som innebär att man inte får röka på bland annat uteserveringar, busshållplatser och idrottsplatser. Förbudet gäller även Ullevis konsertområde men när Metallica spelade på tisdagkvällen efterlevdes inte förbudet enligt miljöförvaltningen. Det ska ha rökts inom ståplatsomårdet och närmast scenen.

– På andra platser, som till exempel entré, toaletter och delar sittplatsläktare har det fungerat bättre. Vi ser också att Got Event är engagerade i frågan och kommer att anstränga sig ytterligare för att tobakslagen följs framöver, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Beslutet blev ett föreläggande utan vite, vilket innebär att Got Event måste vidta åtgärder mot rökning även inom ståplatsområdet. Personal och ordningsvakter behöver ha tydliga instruktioner och rutiner om vilka åtgärder som ska vidtas så att tobakslagens regler efterlevs enligt beslutet.

Ljudnivåerna höll sig inom riktlinjerna

Miljöförvaltningen slår fast att ljudnivåerna på konserten höll sig inom riktvärdena för en publik där alla är över 13 år.

– På väg ut från konserten fick jag dock kännedom om att ett barn under 13 år varit på konserten och då blir ärendet lite mer komplicerat. Vi har undersökt det rum barnet befann sig i under konserten och landar i att det rummet inte är en del av publikområdet utan en lokal Got Event har upplåtit till Live Nation för att arbeta i under förberedelserna inför konserten. Vårt uppdrag är att kontrollera ljudnivåerna på publikområdet, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör.