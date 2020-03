Inställda avgångar och ankomster från Landvetter

Det var mer folktomt än vanligt under söndagen på Landvetter flygplats. Flera avgångar ställdes in under dagen och de resenärer som skulle åka var inte helt säkra på att de skulle komma iväg.

– Jag fick boka om min biljett för jag skulle flyga till Berlin igår från Köpenhamn. Nu åker jag via Göteborg i stället men jag vågar inte tro på att flyget inte är inställt förrän jag är på planet och kan pusta ut, säger Mirabel Amabo.

”Färre resenärer”

Under lördagen kom besked från UD som avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. På Swedavia ser man nu över hur man ska hantera det rådande läget.

– Det är helt klart färre resenärer på våra flygplatser. Vi har ju den senaste tiden sett hur länder vidtar nya restriktioner och flygbolag som aviserar neddragningar och ställer in avgångar. Vi ser nu över lämpliga åtgärder anpassa vår verksamhet, dels operativt då vi har betydligt färre resenärer och dels för Swedavia som bolag eftersom det har en direkt påverkan på våra intäkter, säger Robert Pletzin presschef på Swedavia.