Inställda bussar och spårvagnar skapar trafikkaos

Under torsdagen har snön dragit in över Västsverige, vilket drabbat kollektivtrafiken som tvingats ställa in flera linjer. Buss 100 mot Borås är helt inställd och det finns ännu ingen prognos för när den kan börja köra igen.

Spårvagnslinje 1 och 3 mot redbergsplatsen kör också en annan väg än normalt, detta efter att en en person person blivit påkörd av en spårvagn.

I övriga Västsverige är det enligt Västtrafik främst bussar i Alingsås och i Skara som påverkas.

Det är oklart när linjerna kan köra som vanligt och Västtrafik.