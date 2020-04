Intäkter från trängselskatten knappt lägre efter coronautbrottet

I mars 2019 registrerade Göteborgs trängselskattkameror 11 120 046 passager.

Med tanke på coronautbrottet och rekommendationerna att stanna hemma kunde man vänta sig att denna siffra skulle ha störtdykt i år. Och visst syns en viss minskning, men den är marginell. I mars i år skedde 10 694 116 passager, enligt statistik SVT Nyheter Väst begärt ut från Transportstyrelsen.

Skatteintäkterna minskade därmed från drygt 84 miljoner i mars 2019 till knappt 80 miljoner samma månad i år.

Stor påverkan

Men hur kommer det sig att skillnaderna inte är större?

– Även om trafiken minskat ganska lite, får det stor påverkan på sådant som köbildning. Innan vi införde trängselskatt i Stockholm första gången var trafiken helt igenslammad, men över en natt försvann alla köer, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

– Så även om det inte är så stor faktiskt minskning av trafiken kan det visuellt uppfattas som en jätteskillnad, tillägger han.

Fredrik Larsson, enhetschef på analysenheten på Trafikkontoret i Göteborgs Stad, håller med:

– Vi har sett en minskning på cirka femton procent efter coronautbrottet. Det gör oerhört mycket för kapaciteten i trafikflödet i framför allt rusningstrafik.

Fyra mätpunkter

På analysenheten följer man dagligen trafikflödet via fyra mätpunkter: Älvsborgsbron, Tingstadstunneln, Kungsbackaleden och Oscarsleden, bland annat för att se hur trafiken förändrats under coronatiden. Under den allra sista tiden har trafiken ökat något igen, så nu är minskningen snarare tio procent jämfört med förra året.

Över hela landet ökar biltrafiken, men i Göteborg har siffran legat ganska konstant sedan 2011 – trots att befolkningen under samma tid har ökat med cirka åtta procent. Förklaringen är troligen att fler tar bussen eller cyklar.

