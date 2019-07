Regeringens förslag: Kameror på fiskebåtar ska minska slöseri med fisket

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas i hamn. Detta gäller även fisk och skaldjur under minsta referensstorlek för bevarande.

Landningsskyldigheten infördes inom EU i januari 2015 för att minimera utkast och oönskade fångster samt för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske. Kravet införs stegvis inom EU och ska vara fullt införd 2019.

Landningsskyldigheten innebär att alla fångster av kvoterade arter ska skrivas in i loggbok, landas och räknas av kvoterna. Även så kallade oönskade fångster måste landas, till exempel fisk och skaldjur under minsta referensstorlek för bevarande liksom fisk och skaldjur som inte efterfrågas på marknaden. Fisk och skaldjur som är under minsta referensstorlek för bevarande får inte användas till livsmedel direkt, utan bara till andra ändamål och indirekt till livsmedel.

Källa: Jordbruksverket