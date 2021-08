Kraftig brand i Tibro – företagsbyggnad totalförstörd

Brandmän från flera styrkor bekämpade branden under natten. Den ska under måndagsmorgonen vara under kontroll, men byggnaden är totalförstörd.

- Vi har fått hjälp av en grävmaskin att få ner hela byggnaden och därför pågår eftersläckningsarbete av resterna, säger Henrik Svensson, inre befäl hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg, till SVT Nyheter Väst.

Boende bor på vandrarhem

Inledningsvis fanns spridningsrisk till en närliggande fastighet. Och fyra lägenheter har fått evakueras.

-De boende har blivit omhändertagna, man har fixat uppehälle på ett vandrarhem till dem, säger Henrik Svensson.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden.

– Larmet ringdes in av en förbipasserande och då var det redan en fullt utvecklad brand. Polisen kommer att göra en brandteknisk undersökning.