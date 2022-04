Ung kvinna fastbunden i element av rånare

Polisen fick in ärendet vid 02-tiden under natten till måndagen. Mannen, som var maskerad, ska ha trängt sig in när hon öppnade och bundit fast kvinnan i ett element. Han fick bland annat med sig en ring. Polisen har inga uppgifter om fysiska skador. En anmälan om rån är upprättad.

-Det är förstås en obehaglig händelse att någon tränger sig in i ens hem och binder fast en. Vi kommer att jobba med dörrknackning i området och fortsatta förhör för att se om det klarnar något, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson.