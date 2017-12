Lidköpings nyårssatsning hyllas

”Underbart med en lasershow istället för smällare! Det är inte bara djur som är skotträdda. :-)”, konstaterar signaturen Annica.



”Mycket bra initiativ. Jag vet att hundarna blir oroliga av allt onödigt smällande. ”En kanske får se te å åka in te Lichöping å kålla!”, skriver signaturen Sven.



Hänsyn till djuren

I Sverige är det i år Lidköping och Boden som testar laserteknik istället för kör klassiska fyrverkerier. Det sker dels av hänsyn till de djur som far illa av ljudet under högtiden, men också för den negativa inverkan på miljön som raketerna har.



”Helt rätt.. Förbjud fyrverkerier för djurens skull och för miljön!”, konstaterar bland andra Petra Åhlen som har läst artikeln.



Hoppas att Norge tar efter

Det finns också någon enstaka invändning mot satsningen. Det är främst läsare som tycker att det är ett problem att man inte kommer att kunna ta del av showen på håll. Eftersom inga laserstrålar skjuts mot himlen så blir det svårt att se något på avstånd.



Men som sagt – det positiva överväger. Och nyheten om Lidköpings lasersatsning har även nått läsare i Norge: ”Kjempebra og håper norske myndigheter også følger etter snart! Dyrevenn”.