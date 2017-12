Lidköping byter nyårsraketer mot laser

Ämnen har varit aktuell en längre tid, men i år valde alltså Lidköpings kommun att göra slag i saken och byta ut det årliga fyrverkeriet på Nya Stadens torg mot en lasershow.

– Det är klart att folk har ifrågasatt och inte vill att vi ska röra en tradition som ett nyårsfirande. Men de flesta är väldigt positiva och ser nog fram emot det, säger Helene Wellner, kultursekreterare.

Kostar 200.000 kronor

Förra året kostade det sex minuter långa fyrverkeriet 150.000 kronor. Lasershowen blir 10 minuter lång och kostar 200.000 kronor, men i gengäld kommer den också visas efter mörkrets inbrott på nyårsdagen.

Tipset för den som vill se föreställningen är att ta sig till torget. Eftersom inga ljus kommer att skjutas mot himlen kan det bli svårt att se något på avstånd.

Hoppas på fortsättning

I år är det Lidköping och Boden som testar lasertekniken som en ersättare för det klassiska fyrverkeriet. Vinsterna handlar dels om att många djur far illa av ljudet under högtiden, samt att raketer har en negativ inverkan på miljön. Lasershowen i Lidköping kommer att dra ungefär lika mycket el som en normalstor villa gör under samma period.

Betyder det att lasershowen är Lidköpings nya tradition?

– Det får vi se. Vår förhoppning är att det blir så bra så att vi kommer kunna jobba vidare med detta, säger Helene Wellner.