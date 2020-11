Ljusfenomen och kraftig smäll i Västsverige

Det började ringa rejält till polisen i Västsverige vid 18.40-tiden på lördagen, vilket NyheterSTO var först att rapportera om.

– Vi har fått massa samtal. Det har ringt från Tjörn, Stenungsund och Vänersborg bland annat, säger Ann-Christin Löfstrand, vakthavande befäl vid poliseregion Väst.

Många undrade givetvis: Vad var det egentligen som smällde? Och varifrån kom det plötsliga kraftiga ljusskenet? Polisen har inte bilden helt klar för sig i nuläget, men något misstänkt brott är det inte fråga om här.

– Nyligen var det ju något liknande, och då syntes det ju på flera håll runtom i landet. Så det var kanske något liknande.

Tidningen Dagens Nyheter rapporterar att det är just en ljusstark meteor, en så kallad bolid, som gått in i atmosfären. Fenomenet ska ha synts ända från Trondheim i norr till delar av Danmark i söder. Norsk meteornettverk skriver på sin hemsida att man fått in en rad observationer från händelser, och flera av nätverkets meteorkameror har registrerat ljusfenomen:

”Vi ska undersöka saken närmare, men troligtvis är detta en tillfällig meteor”