Man häktad efter misstänkt knivmord på närstående

Det var den mordmisstänkte gärningsmannen som själv ringde in till polisen under torsdagen och berättade att han knivskurit kvinnan. Den mordmisstänkte mannen som nära anhörig till kvinnan begärdes under måndagen häktad. Han erkände dråp, men inte mord under förhandlingarna, vilket Göteborgs-Posten var först att rapportera om.

Magnus Lindegren, chef på regionspolisens enhet för Brott i nära relationer, har uppgett till Göteborgs-Posten att bevisningen mot den mordmisstänkte är stark, och man har starka förhoppningar om att lösa brottet förhållandevis snabbt.