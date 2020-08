En man blev skjuten i Hisings Backa på torsdagen. Nu är en person anhållen misstänkt för mordförsök. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Man i 30-årsåldern anhållen misstänkt för försök till mord

En person är anhållen efter skottlossningen på Hisingen under torsdagen. Mannen som är känd av polis sedan tidigare hämtades in under fredagskvällen och är förhörd.

Polisen larmades på torsdagskvällen till Hisings Backa efter att flera vittnen ringt in och sagt att de hört flera skott avlossas. När man kom till platsen som ligger i närheten av en livsmedelsaffär hittade de en skadad man. De hittade även tomhylsor vid platsen. Information bidragit till gripande Den skadade mannen i 20-årsåldern fördes till sjukhus med allvarliga, men inte livshotande skador. Polisen skriver på sin hemsida att bakgrunden till misstanken gentemot den nu anhållne mannen är information som framkommit under utredningsarbetet. Mannen är nu anhållen av åklagare på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. Texten uppdateras. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!