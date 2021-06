Man träffad av blixten utanför Vinga – hämtades av ambulansbåt

Mannen som är i 50-åldern ska tillsammans med sin son varit ute med en fritidsbåt då det kraftiga regn- och åskvädret drog in över skärgården. Strax före klockan två på söndagsförmiddagen slog sonen larm om att pappan hade träffats av blixten. Sonen, som är i 20-åldern, ska själv ha påbörjat hjärt- och lungräddning, innan de båda transporterades i land med Sjöräddningens ambulansbåt Rescue till Fiskebäck.

– Enligt mina uppgifter var båda två vid medvetande när de kom i land, säger Isac Östman, assisterande sjöräddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen.

Pappans tillstånd allvarligt

Därefter fördes de båda till sjukhus med ambulans. Pappans tillstånd var vid 15:30-tiden allvarligt men stabilt och sonens skador lindriga, enligt Sahlgrenskas presstjänst.

I samband med ovädret fick Sjöräddningen in flera larm, bland annat om grundstötningar. Mer regn förväntas enlgt SMHI kommande dagar, och temperaturerna tros även sjunka.

Mycket ovanligt att drabbas

Att en person träffas av blixten är ytterst ovanligt. Sannolikheten har uppskattats till omrking 0,1 promilles chans under ett 80-årigt liv. I Sverige har runt fem tio personer per år en sådan otur. De allra flesta överlever dock. Enligt SVT:s meteorolog Per Stenborg är det bara cirka ett av fem blixtnedslag som får en dödlig utgång.

Farligt att träffas direkt

Det vanligaste sättet en skada uppstår är att blixten träffar ett objekt först, som sedan sprider sig och passerar den drabbade.

Farligast är att träffas direkt av blixten eller att träffas av en sidourladdning direkt in i huvudet – det kan innebära dödlig utgång eller svår elektrisk chock och svåra brännskador, enligt SMHI. I Sverige åskar det i genomsnitt 5 till 20 dagar om året, enligt SMHI, vilket kan jämföras med Amazonas som kan ha ungefär 250 åskdagar per år.