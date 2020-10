Mariestads veto stoppade vindkraftverk – nu vill regeringen ändra lagen

Starta klippet och hör honom berätta hur han ser på regeringens besked.

SVT Väst har tidigare rapporterat om vindkraftverken som stoppades i Mariestads kommun för två år sedan. Kommunfullmäktige beslutade att lägga in veto, och det är just vetorätten som regeringen nu vill dra in, vilket TV4 var först att rapportera om. Detta då man menar att den rätten leder till att många projekt inte blir av, och att en lagändring kan leda till fler satsningar på vindkraft. Frågan ska nu snabbutredas och målet är att få nya regler på plats inom ett par år.

SVT Nyheter Väst söker Mariestads kommun